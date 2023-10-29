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أبو الغيط: إسرائيل تطلق سياسة الأرض المحروقة في غزة

29 تشرين أول / أكتوبر 2023 12:15

وكالات- وكالة الرأي:

قال الأمين العام للجامعة العربية "أحمد أبو الغيط"، اليوم الأحد: "إن إسرائيل تطلق سياسة "الأرض المحروقة" في قطاع غزة بغرض التهجير على حساب دول الجوار".

وأضاف أبو الغيط خلال فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه بمشاركة منظمات إقليمية ودولية: "إن تدمير البنية التحتية وشبكات المياه في غزة "جرائم حرب".

وذكر الأمين العام للجامعة العربية أن الأمن المائي العربي لا يزال يواجه "تحديات متعاظمة تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك لمواكبة تلك التحديات". وأوضح أن هذه التحديات تهدد "بتراجع معدلات المياه على نحو مقلق".

وكان أبو الغيط قد دعا خلال قمة السلام التي عقدت مؤخرا بالقاهرة إلى وضع حد للقصف الإسرائيلي الوحشي على غزة، معربا عن خشيته من توسع رقعة المواجهة والانجراف إلى صراع واسع يخلف كارثة عالمية.

وشدد الأمين العام للجامعة على ضرورة وقف كل أشكال العنف ضد المدنيين كافة ودون تمييز⁧.

وأكد أبو الغيط أنه يجب الاتفاق العاجل ⁩على أفق محدد لإقامة دولة فلسطينية، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير إمدادات المياه والكهرباء والوقود للأهالي.

وقال: "إن هناك حربًا إسرائيلية مسعورة على غزة"، داعيا المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، وفتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية، وتمرير إمدادات الماء والغذاء والطاقة للسكان.

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