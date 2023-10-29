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قاسم يدعو الجماهير لتصعيد الحراك الرافض للعدوان على غزة

29 تشرين أول / أكتوبر 2023 12:20

غزة- وكالة الرأي:

دعا الناطق باسم حركة "حماس" "حازم قاسم" جماهير الأمة في العالم العربي والإسلامي والجماهير المؤيدة للقضية الفلسطينية في كل الدول إلى تصعيد الحراك الرافض للعدوان الإرهابي والضغط على المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

وقال قاسم : "إن العدو الصهيوني الإرهابي منذ 23 يوماً وهو يمارس إبادة ضد الشعب في غزة بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني"؛ مؤكدًا أنه "لن يفلح في ذلك بإذن الله " 

وأكد أن المطلوب الآن هو جهد حقيقي لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات وإخراج الحالات الصعبة للعلاج في الخارج.

وذكر أن "الاحتلال الإرهابي يتظاهر بأنه غير مهتم بملف الأسرى؛ لكنه سيضطر للتعامل معه والخضوع لشروط المقاومة في نهاية المطاف".

وشدد قاسم على أن "الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع بكل القوانين الدولية والإنسانية لاسترداد حقوقه كاملة بإذن الله مشيرًا إلى حالة الصمود والاستبسال لدى المقاومة في الدفاع عن الشعب والأرض والمقدسات".

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