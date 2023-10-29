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القسام: مجاهدونا يشتبكون مع القوات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا

29 تشرين أول / أكتوبر 2023 02:48

غزة- وكالة الرأي:

‏قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس": "إن مجاهدينا باغتوا قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا واشتبكوا معها".

وذكرت الكتائب في تصريح مقتضب لها اليوم الأحد، أن "مجاهدي القسام يباغتون القوات المتوغلة شمال غرب مدينة بيت لاهيا بعد تسللهم خلف خطوطها والتحامهم بقوات العدو واشتباكهم معها".

‏وأكدت وسائل إعلام عبري أن نحو 20 مقاتلا من كتائب القسام وصلوا لتجمع القوات الإسرائيلية شمال بيت لاهيا ويخوضون معها قتالا عنيفا.

وكانت كتائب "القسام" قد أعلنت اليوم أنها "قصفت بطائرة الزواري تجمعا لآليات العدو المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا"، كما أنها "أطلقت دفعة صاروخية من غزة باتجاه المواقع والبلدات والمدن الفلسطينية المحتلة".

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