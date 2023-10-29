بلدية غزة: الأوضاع بغزة أصبحت كارثية بسبب تواصل العدوان

غزة- وكالة الرأي:

أكدت بلدية غزة، أن الأوضاع الصحية والبيئية في المدينة أصبحت كارثية بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للأسبوع الرابع على التوالي.

وأفادت لجنة الطوارئ أن نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء وقصف العديد من مرافق المياه والصرف الصحي ومنع الاحتلال لطواقم البلدية من الوصول للمكب في منطقة جحر الديك لترحيل النفايات يفاقم من الأوضاع ويزيدها تعقيداً.

وأوضحت أن نحو 20 ألف طن من النفايات متراكمة حاليا في المدينة بسبب منع الاحتلال من الوصول للمكب، وتسرب كميات كبيرة من المياه العادمة للبحر، بالإضافة انقطاع مصادر المياه من الداخل ومن محطة التحلية ومن الأبار وعدم توفرها بالحد الأدنى زاد من المشكلة.

ودعت لجنة الطوارئ المنظمات الدولية والانسانية للتدخل العاجل وحماية المدينة وإنقاذها الخدمات الصحية والبيئية ومنع إنهيارها.

يذكر أن العدوان "الإسرائيلي" قد ألحق أضراراً في مرافق البلدية المختلفة منها الأبار ومحطات الصرف الصحي والطرق ومختلف قطاعات ومرافق البلدية.

