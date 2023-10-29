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الرشق ردًا على غالانت: نحن أصحاب الأرض وأنتم زائلون

29 تشرين أول / أكتوبر 2023 05:10

وكالات- وكالة الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، اليوم الأحد، مخاطبا وزير حرب الاحتلال "يوآف غالانت"، على أن الفلسطينيين هم "أصحاب الأرض وأصحاب الحق... أما أنتم فمحتلون وزائلون لا محالة".

وكانت غالانت قال في مؤتمر صحفي عقده ليل السبت في "تل أبيب": "إن عدوان جيشه على قطاع غزة "سيكون طويلا، وسيتطلب الصبر والقدرات النفسية كأفراد وقيادة وخاصة القوات الأمنية، هذه حرب على بيتنا، حرب لا خيار لنا فيها إما نحن أم هم"".

وقال الرشق: "نقول له ولحكومته الفاشية بكل ثبات ويقين، بالتأكيد نحن وليس أنتم، وحتما فإن التاريخ يقول نحن".

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