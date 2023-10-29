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غوتيريش: الوضع في غزة يزداد يأسا "ساعة بعد ساعة"

29 تشرين أول / أكتوبر 2023 05:49

وكالات- وكالة الرأي:

حذر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، اليوم الأحد، بأن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق نار لوضع حد لـ"كابوس" إراقة الدماء.

وقال غوتيريش: "الوضع في غزة يزداد يأسا ساعة بعد ساعة"، مبديا أسفه لـ"تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدل إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها"، وفقا لفرانس برس.

وأكد أن "عدد المدنيين الذين قتلوا وجرحوا غير مقبول إطلاقا"، كما ذكرت الوكالة الفرنسية.

ويشن جيش الاحتلال حملة قصف مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ردا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل.

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