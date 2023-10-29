الأورومتوسطي: زيارة كريم خان لمعبر رفح لا تُقدم شيئًا

وكالات- وكالة الرأي:

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن اكتفاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" بزيارة استعراضية لمعبر رفح البري بين مصر وغزة لا تقدم شيئا للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملة إبادة جماعية جراء الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق للأسبوع الرابع على التوالي.

وأكد الأورومتوسطي، في تصريح صحفي مقتضب، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية كان ينبغي عليه الدخول إلى قطاع غزة لدعم جهود وقف جرائم "إسرائيل" والوقوف على تداعياتها على أرض الواقع، وتوجيه رسالة حاسمة بضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.

وشدد الأورومتوسطي على أن "كريم خان" مهد لارتكاب الجرائم المروعة الحاصلة في قطاع غزة منذ 23 يوما في ضوء مماطلته بإجراء التحقيقات اللازمة في انتهاكات "إسرائيل" المستمرة في الأراضي الفلسطينية والتواطؤ في السماح لها بالإفلات من العقاب، على الرغم من رفع عدة ملفات ذات علاقة.

ويحقق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الخطيرة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2021.

ولم يصدر "كريم خان" بيانا استباقيا يُذكّر فيه "إسرائيل" بولاية المحكمة الجنائية بالتحقيق في أفعالها منذ بدء هجومها العسكري غير المسبوق على قطاع غزة الذي خلف حتى الآن 10 ألاف شهيد ومفقود فلسطيني.

وحث المرصد الأورومتوسطي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياته وإنهاء سياسة ازدواجية المعايير في وصول الضحايا إلى المساءلة القانونية إزاء ما يجرى في غزة على غرار استجابته العاجلة في الأزمات الأخرى بما فيها أوكرانيا على الرغم أنها ليست دولة عضو في المحكمة.