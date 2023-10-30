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عكا: المعركة تديرها المقاومة وفق خطط معدة مسبقًا

30 تشرين أول / أكتوبر 2023 11:29

غزة- وكالة الرأي:

أكد موقع "عكا" للشؤون الإسرائيلية، أن التوغل البري (الإسرائيلي) في غزة لعدة كيلومترات، ونشر الصور ومقاطع الفيديو لقوات الجيش من داخل القطاع ما هي إلى لإظهار صورة النصر التي يريدها الجيش لرفع معنويات جنوده.  

وأشار الموقع إلى أن الاحتلال لجأ لذلك بعد الهزيمة الكبيرة التي لحقت بفرقة غزة يوم 7 أكتوبر على يد كتائب القسام.  

وقال الموقع في تدوينة له عبر منصات الموقع: " لا أحد يتوهم أن الدخول إلى غزة هو سقوط للمقاومة الفلسطينية، بل هذه معركة تديرها المقاومة وفق خطط معدة مسبقًا وهي تعرف أين ومتى تضرب قوات الجيش، وتكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

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