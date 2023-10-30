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تدفق المساعدات ضرورة ملحة

الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا

30 تشرين أول / أكتوبر 2023 12:19

غزة- وكالة الرأي:

قالت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إيمان الطرابلسي: "إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا كل ساعة، وإن ما تمكنا وبقية المؤسسات من إدخاله لا يتساوى مع ضخامة الاحتياجات التي نرصدها ميدانيًا".

وأوضحت الطرابلسي، أن الصليب الأحمر تمكن منذ الجمعة الماضية، وحتى الأحد من إدخال 9 شاحنات إلى القطاع تحتوي على مواد طبية، ومواد لها علاقة بتنقية المياه، فضلا عن إدخال طاقم إضافي تابع للصليب الأحمر، لمساندة جهود الطاقم الموجود في المكان، يتضمن طاقمًا جراحيًا، ومختصين في التلوث الناجم عن الأسلحة، والمياه والتطهير.

وشددت الطرابلسي على ضرورة العمل على خطة مستدامة لإدخال المساعدات بشكل يتماشى فعليا مع الاحتياجات الضخمة التي يعاني منها السكان، وكذلك الضغط الذي تعاني منه القطاعات الأساسية، لا سيما قطاعا المياه والصحة.

وأضافت: "كان تركيزنا منذ البداية على أن نعمل على أن تكون المساعدات ذات قيمة إضافية، وتتضمن المساعدات الصحية والمياه، لكن هذا لا يعني أن هذه هي الأولويات الوحيدة، فسكان القطاع، خاصة العائلات النازحة تحتاج إلى كل شيء، بما في ذلك الغذاء، والمستلزمات الأساسية، والمأوى الآمن الذي يحفظ الكرامة البشرية".

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