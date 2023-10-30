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المقاومة تستهدف دبابات الاحتلال المتوغلة في شارع صلاح الدين

30 تشرين أول / أكتوبر 2023 12:25

غزة- وكالة الرأي:

هاجمت "كتائب القسام" دبابات الاحتلال المتوغلة في شارع صلاح الدين من جهة المناطق الزراعية في قطاع غزة مما أدى إلى تقهقرها. 

وأعلنت الكتائب في تصريح مقتضب عن استهدافها لناقلة جنود بقذيفة مضاد للدروع "ياسين 105".

‏وقال الناطق باسم حركة "حماس" "حازم قاسم" لقناة "الجزيرة"، أن "كتائب القسام" تواصل التصدي للعدو في المعركة بكفاءة عالية.

من جانبه قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف بغزة أنه "خلافا لحديث الاحتلال؛ لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك، وقامت هذه الآليات باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع".

وأضاف معروف: "لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها عليه".

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