"الأورومتوسطي": "إسرائيل" تقتل طفلاً كل 7 دقائق في غزة

قدّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأن هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تقتل طفلا فلسطينيا بمعدل كل 7 دقائق في حصيلة دامية غير مسبوقة في التاريخ الحديث وتفوقت بأضعاف قياسية على ما يجرى في حرب أوكرانيا.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف: إن عدد الشهداء الأطفال في 24 يوما من هجمات إسرائيل الجوية والمدفعية في قطاع غزة تجاوز 3457 طفلا إلى جانب أكثر من ألف آخرين مفقودين تحت الأنقاض.

وأكد أن هذا الرقم يمثل أكثر من عشرة أضعاف قتلى الأطفال في حرب روسيا على أوكرانيا خلال العام الأول في الفترة من نهاية شباط/فبراير 2022 إلى نهاية شباط/فبراير 2023 وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

وذكّر المرصد الأورومتوسطي أطراف المجتمع الدولي الذي تحرك على كل الأصعدة لحماية الأطفال في أوكرانيا منذ بداية الحرب -وهو أمر واجب- بالتنبه للإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيين في غزة لاسيما الأطفال وإنهاء حالة ازدواجية المعايير الصارخة التي يظهرها حتى الآن.

وشدد الأورومتوسطي على أن أطفال غزة يجدون أنفسهم ضحايا هجمات عشوائية بهدف القتل المتعمد وسط حرب مرعبة والكثير منهم بلا مأوى ويفتقرون إلى الغذاء ومياه الشرب المأمونة، أو أجبروا على الفرار جنوب قطاع غزة تحت النار، مما زاد من حدة الصدمات التي يتعرضون لها.

وأشار إلى أن الصحة النفسية لأطفال غزة دون سن 18 عاما، والذين يشكلون 47% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، في أزمة منذ سنوات طويلة، و4 من كل 5 أطفال كانوا يقولون قبل الحرب الحالية إنهم يعانون من الاكتئاب أو الحزن أو الخوف وهو تدهور حاد مقارنة بدراسات سابقة.