"الأزهر" يدعو الدول العربية والإسلامية لنصرة غزة

دعا الأزهر الشريف في مصر حكومات الدول العربية والإسلامية إلى المسارعة لمد يد العون للفلسطينيين في مواجهة الحرب التي تشنها إسرائيل عليهم، في حين جدد مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد الخليلي الإشادة بداعمي القضية الفلسطينية.

وقال الأزهر -في بيان اليوم الاثنين- إنه يهيب بالحكومات العربية والإسلامية أن تسخر إمكاناتها وثرواتها ومصادر قوتها لنصرة غزة، مشيدا بمن وصفهم الأبطال في غزة، الذين خاطبهم قائلا "تواجهون بإيمانكم البوارج وحاملات الطائرات وقاذفات الصواريخ وتتصدون لها من منصة الإيمان بالله غير خائفين ولا متذللين"، وفق البيان.

ووصف الأزهر جيش الاحتلال بالإرهابي الذي "تجرد من كل معاني الأخلاق والإنسانية، واستباح شتى الجرائم الوحشية؛ من قصف للمستشفيات، وتدمير المساجد والكنائس، وقتل الأطفال والنساء ومراسلي الصحف والمواطنين الأبرياء".

وثمّن الأزهر ما وصفه بالموقف الرجولي الشجاع للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا في وقت سابق، "إلى ضرورة وقف العدوان على الضعفاء والمستضعفين في قطاع غزة".

وكان الأزهر دعا في بيانات سابقة الشعوب العربية والإسلامية إلى "إعادة النظر في الاعتماد على الغرب"، الذي وصفه بـ"المتغطرس".

وأشار إلى أن "على الفلسطينيين أن يثقوا بأن الغرب بكل ما يملك من طاقات عسكرية وآلات تدميرية ضعيف وخائف حين يلقاكم أو تلقونه، فهو يُقاتل على أرض غير أرضه، ويدافع عن عقائد و(أيديولوجيات) بالية"، داعيا الفلسطينيين إلى الصمود في وجه هجمات إسرائيل "الوحشية البربرية"، وعدم السقوط في فخ "الوهن" أمام من وصفهم بـ"وحوش الأدغال".