الرشق: مزاعم الاحتلال بتحرير مجندة تشويش على فيديو الأسيرات

غزة - وكالة الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، أن مزاعم الاحتلال الصهيوني عن تحرير مجندة من غزة هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الذي بثته كتائب القسام اليوم، والذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الصهيوني.

وشدد الرشق في تصريح صحفي، على أن هذه المزاعم هي محاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف أسرى الاحتلال على نتنياهو وحكومته.

وقال: "لا أحد يصدق الروايات الصهيونية المتهافتة، وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته".

وأكد الرشق، أن ما ستقوله المقاومة هو القول الفصل.

وزعم جيش الاحتلال وجهاز الشاباك في بيان مشترك مساء اليوم عن تمكنهما من تحرير مجندة الليلة الماضية كانت مختطفة لدى المقاومة عبر عملية برية في غزة.