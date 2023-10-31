كتائب القسام تستهدف آليات الاحتلال وتتصدى لتوغلاته

غزة - وكالة الرأي:

واصلت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التصدي للتوغلات الإسرائيلية المحدودة في عدة محاور من قطاع غزة، عبر كمائن واشتباكات والتحامات مباشرة، استهدفت خلالها عدة آليات بقذائف الياسين.

وأكدت كتائب القسام أن مجاهديها يخوضون الآن (10:10 صباحا) اشتباكاً مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة ويؤكدون استهداف آليتين بقذيفتي “الياسين 105” واشتعال النيران فيهما والإجهاز على أحد الجنود من نقطة صفر.

وأعلنت كتائب القسام، أن مجاهديها دمروا فجر اليوم آلية صهيونية شرق “إيرز” بعبوة ناسفة وقذيفتي “الياسين 105”.

ووجهت كتائب القسام رسالة للعدو خلاصتها: لن تمرو.

وفي بلاغ صباح اليوم، أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها فتحوا النار من أحد الكمائن باتجاه الآليات المتوغلة غرب التوام شمال القطاع وخاضوا اشتباكات واستهدفوا 3 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105”.

كما استهدفت كتائب القسام قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام، بعد منتصف الليل: إن مجاهديها استهدفوا آليات للاحتلال الصهيوني بقذائف الياسين 105، في إطار التصدي للقوات المتوغلة من محورين بغزة.

وذكرت في بلاغ عسكري أن مجاهديها التحموا بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة واستهدفوا 4 آليات بقذائف “الياسين 105” والعبوات الناسفة.

وأضافت في بلاغ آخر، أن مجاهديها استهدفوا دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105”.

ومساء الاثنين، أعلنت كتائب القسام، أنها تخوض اشتباكا مسلحة مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب الساعة 18:06 بالتوقيت المحلي، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة بالاسلحة الرشاشة وقذائف “الياسين 105” مع قوات الاحتلال شمال غرب غزة.

وكانت كتائب القسام في الساعة 16:45 بالتوقيت المحلي، ذكرت أنها قصفت آليات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا (شمال القطاع) بقذائف الهاون.

وأضافت أن “مجاهديها باغتوا قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا، وهاجموها بقذائف “الياسين 105” والأسلحة الرشاشة تحت غطاء من أسلحة القنص.

وكانت دبابات الاحتلال قطعت شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، بعد أن توغلت فجرا إلى منطقة مكشوفة تفصل غزة عن المحافظة الوسطى، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع نحو السلك العازل.

وأعلنت كتائب “القسام، أنها استهداف ناقلة جند إسرائيلية “متوغلة” في حي الزيتون شرقي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان ” كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة الياسين 105″.



