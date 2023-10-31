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"القسام" تنشر مشاهد من التحام أبطالها مع الاحتلال بـ"إيرز"

31 تشرين أول / أكتوبر 2023 01:00

كتائب القسام تنشر فيديو لالتحام أبطالها بقوات الاحتلال في إيرز
كتائب القسام تنشر فيديو لالتحام أبطالها بقوات الاحتلال في إيرز

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري مشاهد من التحام مجاهديها بالقوات المتوغلة غرب “إيرز” يوم الأحد 29 أكتوبر واشتباكهم معها.

وظهر اثنان من المجاهدين في مقطع فيديو وهما ينفذان عملية إنزال خلف خطوط العدو ويتسللان بشجاعة منقطعة النظير، ليدكا حشدًا لقوات الاحتلال وآليات بالقذائف، وشوهدت النيران تندلع في إحدى الآلايات.

ويؤكد الفيديو صحة بلاغات كتائب القسام العسكرية الذي سبق أن نشر تفاصيل هذه المعركة، في حين زعم الاحتلال أنه قتل المقاومين على مدخل النفق بمجرد محاولتهم الخروج.

ويتضح من الفيديو أن كتائب القسام تدير ميدان المعركة باقتدار وتححكم، حيث كان هناك صور بأكثر من كاميرا منها كاميرا من طائرة مسيرة.

كتائب القسام تنشر فيديو لالتحام أبطالها بقوات الاحتلال في إيرز كتائب القسام تنشر فيديو لالتحام أبطالها بقوات الاحتلال في إيرز (2) كتائب القسام تنشر فيديو لالتحام أبطالها بقوات الاحتلال في إيرز (1) كتائب القسام تنشر فيديو لالتحام أبطالها بقوات الاحتلال في إيرز (3) كتائب القسام تنشر فيديو لالتحام أبطالها بقوات الاحتلال في إيرز (4) كتائب القسام تنشر فيديو لالتحام أبطالها بقوات الاحتلال في إيرز (5) كتائب القسام تنشر فيديو لالتحام أبطالها بقوات الاحتلال في إيرز (6)
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