"يونيسف": قطاع غزة يتحول إلى مقبرة للأطفال

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن غزة تتحول إلى مقبرة للأطفال.

وأضاف متحدث باسم المنظمة: "نشعر بالقلق إزاء الوفيات المتزايدة بين الأطفال في المدينة"، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

وأوضحت "يونيسف" اليوم الثلاثاء أن وفيات الرضع نتيجة الجفاف في غزة تشكل تهديداً متزايداً.

وأضافت أن هناك بلاغات بفقدان 940 طفلاً في القطاع، والذي يتعرض لقصف متواصل منذ 25 يوماً تسبب في استشهاد أكثر من 3500 طفل.

إلى ذلك، قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن قطاع غزة يواجه "كارثة وشيكة في الصحة العامة"، وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعي للسكان من مختلف المناطق، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

ولليوم الـ25 على التوالي، واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته القصف العنيف على جميع مناطق القطاع، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة آلاف الفلسطينيين.