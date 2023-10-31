الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بالقدس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين، من مناطق متفرقة في القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عليان، من بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، وناصر الهدمي من حي الصوانة بالقدس، وعدي المطور من بلدة الرام شمالها، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور شرق القدس المحتلة، وداهمت منزل الشهيد آدم أبو الهوى، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين.