الصحة العالمية تُحذر من كارثة وشيكة في غزة

وكالات- وكالة الرأي:

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم (الثلاثاء) إن غزة تواجه «كارثة وشيكة في الصحة العامة» وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعي، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وفقا لوكالة «رويترز».

وفي المؤتمر الصحافي نفسه، حذر متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من خطر ارتفاع وفيات الرضع بسبب الجفاف مع توفر خمسة في المائة فقط من إمدادات المياه العادية.

كما تحدثت اليونيسيف عن بلاغات بفقدان 940 طفلا في غزة.

من جهته، قال مارتن غريفيث المنسق الأممي للإغاثة اليوم إنه «يشعر بالعجز» بعد تحدثه هاتفيا مع عائلات في غزة. وأضاف غريفيث «إن ما عانوه منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) هو أمر مدمر للغاية».

وتابع «عندما تخبرك طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات بأنها لا تريد أن تموت، فمن الصعب ألا تشعر بالعجز».