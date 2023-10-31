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أوقعت فيهم خسائر مباشرة

حماس: القسام والمقاومة تخوض معارك بطولية مع جيش الاحتلال

31 تشرين أول / أكتوبر 2023 03:53

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

أكدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن التوغّلات البرّية لجيش الاحتلال الصهيوني على محاور مختلفة من مدينة غزة، تحت غطاء كثيف من القصف الجوي والمدفعي؛ هي محاولة بائسة لمجلس حرب الاحتلال، لتحقيق إنجاز متوهّم لتغطية فشلهم العسكري والأمني وترميم صورتهم هزيمتهم الاستراتيجية في السابع من أكتوبر المجيد.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن كتائب القسام والمقاومة الباسلة، تخوض معارك بطولية وتشتبك بقوة مع أرتال الدبابات والآليات العسكرية المتوغّلة شمال وجنوب مدينة غزة، وتوقع فيها خسائر مباشرة على أكثر من محور.

وشددت على أن الاحتلال يدفع بجنوده إلى غزة العزّة التي كانت وستبقى مقبرة للغزاة.

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