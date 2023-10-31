حماس: المقاومة تخوض معارك بطولية مع قوات الاحتلال

غزة- الرأي:

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "إن كتائب القسام والمقاومة تخوض معارك بطولية مع قوات الاحتلال وتوقع فيهم خسائر مباشرة".

وتابعت الحركة في بيان لها: "إن التوغّلات البرّية لجيش الاحتلال الصهيوني على محاور مختلفة من مدينة غزة، تحت غطاء كثيف من القصف الجوي والمدفعي؛ هي محاولة بائسة لمجلس حرب الاحتلال، لتحقيق إنجاز متوهّم لتغطية فشلهم العسكري والأمني وترميم صورتهم هزيمتهم الاستراتيجية في السابع من أكتوبر المجيد".

وأكدت حماس، أن كتائب القسام والمقاومة الباسلة، تخوض معارك بطولية وتشتبك بقوة مع أرتال الدبابات والآليات العسكرية المتوغّلة شمال وجنوب مدينة غزة، وتوقع فيها خسائر مباشرة على أكثر من محور.

وختمت الحركة بيانها: "الاحتلال يدفع بجنوده إلى غزة العزّة التي كانت وستبقى مقبرة للغزاة".