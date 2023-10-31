طائرات الاحتلال الحربية ترتكب أكثر من مجزرة في قطاع غزة

غزة- الرأي:

ارتكبت مجزرة في مخيم جباليا (شمال قطاع غزة) حيث قصفت أكثر من 27 منزلاً مأهولاً بالسكان، الأمر الذي أدى حتى الآن إلى وقوع أكثر من 400 شهيد وجريح، مازالت الطواقم المختصة تنقل الشهداء إلى المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

وارتكبت مجزرة في مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) حيث قصفت برج المهندسين السكني، حيث أن هذا البرج مكون من 24 شقة سكنية، ويقطنه أكثر من 150 مواطناً ما بين سكان البرج ونازحين من محافظة شمال قطاع غزة، حيث أدت هذه المجزرة إلى ارتقاء أكثر من 45 شهيد وعشرات الإصابات المختلفة.

المستشفيات في قطاع غزة عاجزة تماماً عن تقديم الخدمة لإنقاذ الجرحى، حيث أن هناك نقصاً حاداً في المستلزمات الطبية، وهناك نقص في الكوادر الطبية والأطباء، وأن الطاقة الاستيعابية لهذه المستشفيات غير قادرة على استيعاب كل هذا العدد من الجرحى والمصابين الذي يصلون للمستشفيات في محافظات قطاع غزة.

طواقم الدفاع المدني غير قادرة هي الأخرى على انقاذ الجرحى من تحت الأنقاض، حيث ارتفع عدد المفقودين إلى أكثر من 1700 مفقود، وهم في عداد الشهداء، حيث لا يوجد إمكانيات خاصة بعمل الدفاع المدني تتعلق بعمليات الانقاذ.

تعاني جميع المستشفيات من نقص الوقود وباتت المستشفيات على حافة الهاوية والسقوط وتوقف تقديم الخدمة الصحية والطبية بكل كامل نتيجة انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من 20 يوماً، وبالتالي توقف المولدات الكهربائية التي تعمل عليها هذه المستشفيات بشكل كامل.

غزة تتعرض لمجازر "إسرائيلية" ممنهجة ضمن عملية إبادة جماعية واضحة على شاشات الفضائيات والإعلام بشكل عام.-