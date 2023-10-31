مقاتلو كتائب القسام يستهدفون 22 دبابة وجرافة صهيونية

غزة - وكالة الرأي:

استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الثلاثاء، 22 دبابة وجرافة صهيونية في محاور عديدة من الاجتياح البري الصهيوني لشمال وشرق قطاع غزة.

ووفق متابعة "الرأي" فقد نشرت كتائب القسام خلال اليوم، تفاصيلاً لعدد من عمليات الالتحام التي نفذها مقاتلوها، مؤكدة أنها دمّرت وأحرقت عدداً منهم.

وفيما يلي العمليات التي نفذها مقاتلو القسام في قذائف الياسين وعبوات شواظ وقذائف الهاون مستهدفين فيها آليات الاحتلال:

[31/10/2023 12:19 ص]

مجاهدو القسام يلتحمون بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويستهدفون 4 آليات بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة

[31/10/2023 12:22 ص]

كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105"

[31/10/2023 08:11 ص]

مجاهدو القسام يفتحون النار من أحد الكمائن باتجاه الآليات المتوغلة غرب التوام شمال القطاع ويستهدفون 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105"

[31/10/2023 09:16 ص]

فجر اليوم.. مجاهدو القسام يدمرون آلية صهيونية شرق "إيرز" بعبوة ناسفة وقذيفتي "الياسين 105"

[31/10/2023 10:07 ص]

مجاهدو القسام يخوضون الآن اشتباكاً مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة ويؤكدون استهداف آليتين بقذيفتي "الياسين 105" واشتعال النيران فيهما والإجهاز على أحد الجنود من نقطة صفر

[31/10/2023 12:04 م]

مجاهدو القسام يُجهِزون على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كمن المجاهدون داخله في بيت حانون، ويستهدفون جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة

[31/10/2023 12:16 م]

كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها

[31/10/2023 02:23 م]

كتائب القسام تدك آليات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون

[31/10/2023 05:34 م]

مجاهدو القسام يلتحمون بالآليات المتوغلة شرق حي الزيتون ويفجرون إحداها بعد وضع عبوة شواظ على برجها

[31/10/2023 05:42 م]

فجر اليوم.. مجاهدو القسام يشتبكون مع القوات المتوغلة شمال غرب غزة ويدمرون 3 آليات بقذائف "الياسين 105"

[31/10/2023 06:04 م]

مجاهدونا يوقعون الآليات المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى في كمين محكم ويدمرون 3 آليات بقذائف "الياسين 105" وآلية رابعة قدمت لنجدة الآليات التي بقيت تشتعل، وقد انسحب المجاهدون بسلام قبل أن يتم دك منطقة الكمين بقذائف الهاون