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أبو عبيدة: سنفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة

31 تشرين أول / أكتوبر 2023 07:34

غزة- الرأي:

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة": "راقبنا رواية العدو بشأن تحرير إحدى أسيراته ونحن ننفي أن يكون قد وصل إلى أي أسير لدنى القسام، وإذا كان الفاشل نتنياهو يتفاخر ويحتفل بعد شهرٍ من المعركة بتحرير اسيرة واحدة فهذا يعني انه يحتاج إلى 20 عاماً ليحرر جميع اسراه من غزة على طريقته هذه، وسنفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة".

وأضاف في كلمة متلفزة: "إن العدو بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة بعد أكثر من 20 يوما من التمهيد الناري، والعدو توغل بريا بعد اعتماد سياسة الأرض المحروقة وإحداث دمار كبير من خلال قصف بري وجوي وبحري، ومجاهدونا يخوضون مواجهات ضارية منذ أيام".

وتابع أبو عبيدة :"ما إن بدأ التوغل البري حتى قمنا بالتصدي والدفاع المدروس في المحاور كافة وخضنا ولا نزال مواجهات ضارية ومباشرة، ومجاهدونا تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع".

وأكد تمكن المجاهدين من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات وسلاح المدفعية مستمر بالتصدي إضافة للصواريخ.

وقال أبو عبيدة: "أدخلنا في هذه المعركة للمرة الأولى عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات، تمكن سلاح البحرية في القسام من توجيه هجمات ضد أهداف بحرية قبالة سواحل غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد".

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