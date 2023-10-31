مشعل: المقاومون "يذيقون" الاحتلال الويلات في قطاع غزة

وكالات- وكالة الرأي:

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل: "إن المقاومين "يذيقون" الاحتلال الويلات في قطاع غزة، والاحتلال مهزوم عسكريًا والآن ينتقم من الأطفال".

وتابع مشعل، فإن "كلّ من يحمل السلاح ينبغي عليه مسؤوليّة الانتصار للأقصى والأمّة، مطلوب من جماهير الأمّة النزول إلى الشارع للتنديد بالعدوان على غزة".

وأدان جريمة الاحتلال الإجرامية البشعة في مخيّم جباليا، وأبطالنا في القسام يذيقون الاحتلال المجرم الويلات في قطاع غزة.

وأضاف مشعل:"نثمّن موقف الرئيس أردوغان مما يحدث في غزة، وعلى العلماء تغيير قواعد اللعبة بإصدار الفتاوى والتحرّك بالضغط على الحكّام من أجل ما يحدث في غزّة."، داعيًا الجاليات العربيّة في العالم أن تضغط على الرئيس الأميركي لإيقاف الحرب الإجرامية الإرهابية.

ودعا لضرورة فتح معبر رفح دون حساب أو حدود بشكل عاجل، مطالبًا روسيا والصين ببذل المزيد من المواقف لإيقاف العدوان الإرهابي الصهيوني ضد الآمنين الأبرياء في غزّة.