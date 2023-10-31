استقالة مسؤول أممي بسبب "الإبادة الجماعية" في غزة

وكالات- وكالة الرأي:

قدم أحد مسؤولي "حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة" استقالته من منصبه، بسبب ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، التي فشلت الأمم المتحدة في وقفها، حسبما قال في رسالة.

وقال كريغ مخيبر، مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نيويورك، في رسالة:"إن غزة هي حالة مثالية للإبادة الجماعية"، مشيرًا إلى أنه عاش في غزة وعمل في مجال حقوق الإنسان للأمم المتحدة في التسعينيات".

واتهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الأوروبية بتوفير غطاء سياسي ودبلوماسي للفظائع التي ترتكبها إسرائيل.

في الرسالة، التي بدأت ببيان يعترف فيه بأن هذا سيكون آخر اتصال رسمي له في منصبه، كتب مخيبر أنه بعد أن شهد ما حدث في رواندا، والبوسنة، والمدنيين الروهينغا في ميانمار، فشلت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا في وقف الإبادة الجماعية.

وأضاف: "أيها المفوض السامي، نحن نفشل مرة أخرى". وتم إرسال الرسالة إلى مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك في جنيف.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن مخيبر سيتقاعد اعتبارًا من يوم الثلاثاء.