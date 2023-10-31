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بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"

31 تشرين أول / أكتوبر 2023 10:24

بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

وكالات- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل" متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل" عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة، وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.

وعلقت حركة حماس على هذه الخطوة قائلة: "نثمّن عالياً قطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المحتل، ونجدّد دعوتنا لدولنا العربية والإسلامية المطبّعة بقطع كافة علاقاتها مع هذا الكيان".

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الخامس والعشرين، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.

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