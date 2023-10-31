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خارجية فرنسا: وفاة طفلين فرنسيين في شمال قطاع غزة

31 تشرين أول / أكتوبر 2023 10:53

وكالات- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، استشهاد طفلين فرنسيين في شمال قطاع غزة، مؤكدة مجددا دعوتها لهدنة إنسانية للصراع الدائر بالقطاع.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان لها:"علمت فرنسا ببالغ الحزن والأسى، بوفاة طفلين يحملان الجنسية الفرنسية شمال قطاع غزة".

وأضافت: "يُعتقد بأن والدة الطفلين تعاني من إصابات مع طفلها الثالث، مشيرة إلى أن القنصلية الفرنسية في القدس لم تتمكن حتى الآن من إجراء اتصال مع الأم".

وجددت وزارة الخارجية مطالبتها بالسماح للمواطنين الفرنسيين والأجانب بمغادرة غزة.

كما أكدت مجددا دعوة فرنسا لهدنة إنسانية للصراع الدائر في قطاع غزة، حتى يمكن إيصال المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها من المواطنين في قطاع غزة، مضيفة أنه يجب أن يكون وصول المساعدات الإنسانية مستداما وبشكل آمن دون عوائق، حتى يتم تلبية احتياجات المدنيين في غزة بشكل مستدام.

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