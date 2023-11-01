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الإعلام العبري: 12 جنديًا إسرائيليًا قتلوا منذ أمس في غزة

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2023 12:58

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن عدد قتلى جيش الاحتلال في غزة، منذ أمس، ارتفع إلى 12.

وكان جيش الاحتلال قد أقر في وقت سابق اليوم، بمقتل 9 من جنوده، أمس، خلال اشتباكات مع المقاومة شمالي غزة.

وقال وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت"، الليلة الماضية، "ندفع ثمنا باهظا في غزة، لكننا مصممون على تحقيق الأهداف"، وفق زعمه.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه السادس والعشرين، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.

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