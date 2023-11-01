الرشق يثمن التصريحات الرافضة لوسم حماس والقسام بـ"الإرهاب"

وكالات- وكالة الرأي:

ثمن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" "عزت الرشق"، التصريحات الرسمية الرافضة لوسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" و"كتائب القسام" بالإرهاب.

وقال الرشق في تصريح صحفي: "نتابع ببالغ الاهتمام والتقدير المواقف والتصريحات الرسمية التي ترفض وسم حركة حماس وكتائب القسام والمقاومة الفلسطينية (بالإرهاب)".

وثمن التصريحات التي صدرت عن الرّئيسين التركي والجزائري ورئيس الوزراء الماليزي، واليوم على لسان وزير الخارجية العُماني، والتي عبّرت بوضوح أنَّ حركة حماس حركة تحرّر وطني تدافع عن أرضها وشعبها ومقدساتها، حتى إقامة الدول الفلسطينية، كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

ودعا الرشق "كل الدول العربية والإسلامية والأحرار في العالم إلى الاقتداء بهذه المواقف المشرّفة، المؤيّدة لحقوق شعبنا وتطلعاته في الحرية وتقرير المصير، والمعبّرة عن حقيقة عدالة قضيتنا الوطنية ومقاومتنا المشروعة، في مواجهة احتلال إرهابي نازي غاشم، يشكّل أخطر وأطول احتلال إحلالي مستمر في العالم".