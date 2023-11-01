وكالة الرأي الفلسطينية القسام: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين في مجزرة جباليا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: ساعات تفصلنا عن توقف المولد الكهربائي في كل من مجمع الشفاء ومشفى الاندونيسي وكالة الرأي الفلسطينية خارجية فرنسا: وفاة طفلين فرنسيين في شمال قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة تُطلق الإنذار الأخير لتوقف مستشفيان في غزة وكالة الرأي الفلسطينية طوربيد من إنتاج القسام يدخل الخدمة بطوفان الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية استقالة مسؤول أممي بسبب "الإبادة الجماعية" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية قطر تُدين بشدة مجزرة مخيم جباليا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية يديعوت: خشية من انهيار منظومة الصحة النفسية في إسرائيل وكالة الرأي الفلسطينية القسام تدخل طوربيد "العاصف" الخدمة بطوفان الأقصى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الرشق يثمن التصريحات الرافضة لوسم حماس والقسام بـ"الإرهاب"

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2023 02:53

وكالات- وكالة الرأي:

ثمن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" "عزت الرشق"، التصريحات الرسمية الرافضة لوسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" و"كتائب القسام" بالإرهاب.

وقال الرشق في تصريح صحفي: "نتابع ببالغ الاهتمام والتقدير المواقف والتصريحات الرسمية التي ترفض وسم حركة حماس وكتائب القسام والمقاومة الفلسطينية (بالإرهاب)".

وثمن التصريحات التي صدرت عن الرّئيسين التركي والجزائري ورئيس الوزراء الماليزي، واليوم على لسان وزير الخارجية العُماني، والتي عبّرت بوضوح أنَّ حركة حماس حركة تحرّر وطني تدافع عن أرضها وشعبها ومقدساتها، حتى إقامة الدول الفلسطينية، كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

ودعا الرشق "كل الدول العربية والإسلامية والأحرار في العالم إلى الاقتداء بهذه المواقف المشرّفة، المؤيّدة لحقوق شعبنا وتطلعاته في الحرية وتقرير المصير، والمعبّرة عن حقيقة عدالة قضيتنا الوطنية ومقاومتنا المشروعة، في مواجهة احتلال إرهابي نازي غاشم، يشكّل أخطر وأطول احتلال إحلالي مستمر في العالم".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟