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مجزرة إسرائيلية جديدة في الفالوجا بمخيم جباليا

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2023 04:17

مجزرة الفالوجا
مجزرة الفالوجا

غزة- الرأي:

قصفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في الفالوجا بمخيم جباليا في قطاع غزة اليوم الأربعاء، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بمكان ليس ببعيد عن الحي الذي ارتكبت فيه إسرائيل مجزرة بالمخيم أمس كانت أسفرت عن استشهاد وإصابة حوالي 400 فلسطيني، معظمهم من الأطفال.

وذكرت وزارة الصحة، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت مجزرة أخرى في مخيم جباليا، أحد أكثر الأماكن اكتظاظا في القطاع، حيث تتلاصق المنازل.

مصادر صحفية لوكالة الرأي الفلسطينية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في منطقة الفالوجا بجباليا من خلال قصف أكثر من 9 منازل في مربع سكني مكتظ بالسكان يسكنه أكثر من 90 فلسطيني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة "محمود بصل" :"إن عائلات بأكملها استشهدت في مجزرة جباليا الثانية"، مضيفا أنهم لا يملكون المعدات الكافية لإنقاذ الأشخاص من تحت الأنقاض في مخيم جباليا.

وطالب بصل الدول العربية برفد الدفاع المدني في غزة بكوادرعربية قادرة على التعامل مع مثل هذه الأحداث المأساوية، حتى يستمروا بأداء واجبهم الإغاثي.

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