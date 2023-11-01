قائد قسامي: عدد قتلى جنود الاحتلال أكبر مما يتم إعلانه

غزة- الرأي:

قال قائد ميداني في "كتائب الشهيد عز الدين القسام": "إن عدد القتلى بصفوف جنود الاحتلال أكبر مما يتم إعلانه".

وتابع القائد الميداني في تصريح صحفي، بثته قناة "الجزيرة": "فجرنا عدة آليات إسرائيلية ومقاتلونا يشتبكون مع قوات الاحتلال في أكثر من محور".

وأضاف "دبابات الاحتلال تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب المقاومة الشرسة".

‏وتواصل "كتائب القسام" والمقاومة الفلسطينية "تصديها لتوغل آليات وجنود الاحتلال في عدة محاور شمال وشرق قطاع غزة، ويمنعوها من التقدم بفعل مضادات الدروع، التي يطلقونها على آليات الاحتلال، وقذائف الهاون، والاشتباك المباشر".