الأردن يستدعي سفيره لدى "إسرائيل" ويبلغها بعدم إعادة سفيرها

وكالات- وكالة الرأي:

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية أيمن الصفدي، قرر استدعاء السفير الأردني في إسرائيل "فورا".

وبحسب ما أوردته الوكالة الرسمية، فإن القرار يأتي "تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".

ووجه الصفدي الدائرة المعنية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقاً.

وبيّن الصفدي أن "عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل وإجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني".