القسام تقتل والعدو يعترف.. مقتل 15 جندياً خلال 24 ساعة

أكدت إذاعة جيش العدو الصهيوني أن عدد القتلى من جنوده بلغ 15 جندياً خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في المعارك الضارية التي تخوضها المقاومة الفلسطينية ضد آليات جيش الاحتلال التي تحاول التوغل إلى قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أسماء 11 جنديا آخرين قُتلوا خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة، الليلة الماضية، فيما أصيب أربعة جنود آخرين بجراح خطيرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّ 9 جنود من كتيبة “تسبار” في لواء غفعاتي قُتلوا في أعقاب قيام مسلّح خرج من داخل نفق بإطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه مدرّعة النمر التي تواجدوا فيها، بينما قُتل جنديان آخران من الكتيبة 77، بعد صعود الدبابة التي كانا فيها على عبوة ناسفة.

وأعلنت كتائب القسام، صباح اليوم الأربعاء، تدمير آلية إسرائيلية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة “الياسين 105″، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، بعد أن شهدت الليلة الماضية اشتباكات ضارية في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام في سلسلة بلاغات لها أنها باغتت قوة راجلة صهيونية غرب “إيرز” من خلف الخطوط ويجهزون على 3 جنود من مسافة صفر.

وأكدت في بلاغاتها أنها قصفت قاعدة “رعيم” العسكرية، وكيبوتس “نيريم” برشقة صاروخية، كما قصفت القوات الصهيونية المتوغلة في منطقة جحر الديك، وفي محور جنوب غزة بقذائف الهاون، وأطلقت رشقة صاروخية تجاه بوابة النسر شرق المحافظة الوسطى، وكذلك على تحشدات لقوات العدو في مجمع “مفتاحيم”.

وقالت القسام” تمكن مجاهدونا من تدمير 4 آليات بقذائف “الياسين105” والإجهاز على قوة راجلة متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون، كما تمكنت قوة من كتائب القسام من تنفيذ هجوم هندسي داخل موقع “أبو مطيبق” العسكري شرق المحافظة الوسطى وتمكنت من إسقاط برج المراقبة والاتصالات الرئيسي.

كما أطلقت كتائب القسام طائرة “زواري” انتحارية تجاه تجمع للآليات المتوغلة غرب مدينة النور في محور جنوب غزة، وتجاه موقع “مارس” العسكري. ودكت مركز قيادة للعدو شمال غرب غزة وقوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب غزة وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون.

وأشارت الكتائب إلى اشتباكات تدور في هذه الأثناء بين مجاهدي القسام وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا.