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الاحتلال أصدر 1034 أمر اعتقال إداري خلال الشهر الماضي

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2023 06:05

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء:"إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر "1034" أمر اعتقال إداري، من بينهم "904" أوامر صدرت بحق معتقلين جدد، و"130" أمر تجديد".

وأضاف البيان:"إن حصيلة أوامر الاعتقال الإداري بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر بلغت (872) أمرا، جلها بحق من جرى اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التي نفذت في الضفة مؤخرا".

وأوضح أنه وفقا لآخر المعطيات، فإن عدد المعتقلين الإداريين "المعتقلين دون تهمة وتحت ذريعة وجود ملف سري" في معتقلات الاحتلال بلغ (2070) معتقلا إداريا، من بينهم نساء وأطفال، وهذه الأعداد متغيرة يوميا، مع استمرار إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداري.

ويشار إلى أن غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، علما أن هذه النسبة المتزايدة في أعداد المعتقلين الإداريين هي الأعلى منذ أكثر من 20 عاما.

الجدير ذكره، أن جريمة الاعتقال الإداري تشكل أبرز الجرائم التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، في إطار عمليات الانتقامية الجماعية، ولتقويض أي حالة نضالة متصاعدة ضده.

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