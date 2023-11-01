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"كتيبة جنين" تنشر مشاهد لاستهداف جرافة "D9" بعبوة ناسفة

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2023 06:29

كتيبة جنين تنشر مشاهد لاستهداف جرافة D9 بعبوة ناسفة
كتيبة جنين تنشر مشاهد لاستهداف جرافة D9 بعبوة ناسفة

الضفة المحتلة-الرأي:

عرضت "كتيبة جنين" في سرايا القدس مشاهد لتفجير عبوة ناسفة بجرافة لجيش الاحتلال، في جنين، يوم الإثنين الماضي.

وأظهر المقطع المصور الذي نشرته السرايا، عبر حسابها الرسمي، انفجار عبوة ناسفة بجرافة لجيش الاحتلال خلال اقتحامها للأزقة في جنين، خلال عملية عسكرية، يوم الإثنين الماضي,

وقالت السرايا: "إن العبوة التي استهدفت بها الجرافة العسكرية من طراز "التامر"".

وذكرت أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة طاقم جرافة "D9" التي استهدفتها بالعبوة الناسفة.

وتحمل عبوة "التامر" اسم الشهيد تامر النشرتي الذي كان يعمل في التصنيع العسكري في الكتيبة.

وخلال الساعات الماضية، اشتبكت المقاومة مع قوات الاحتلال في أكثر من موقع في شمال الضفة المحتلة.

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