عشرات الشهداء من النازحين في قصف استهدف شمال القطاع

استشهد عشرات المواطنين من النازحين قضوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف شمال قطاع غزة.
ويأتي ذلك بعد استشهاد 5 وإصابة آخرين في قصف استهدف محيط مدرسة للأونروا بمخيم الشاطئ غرب غزة.
عاجل |
02 تشرين ثاني / نوفمبر 2023 12:28
12:21الأورومتوسطي: "إسرائيل" أسقطت ما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة
12:28عشرات الشهداء من النازحين في قصف استهدف شمال القطاع
12:46نقابة الصحفيين بمصر تدعو الأنظمة العربية للتصعيد ضد الاحتلال
11:31الاحتلال يستهدف النازحين في مدارس الأونروا بقنابل الفسفور
10:57مقتل جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار في طولكرم