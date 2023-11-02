عشرات الشهداء من النازحين في قصف استهدف شمال القطاع

استشهد عشرات المواطنين من النازحين قضوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف شمال قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد استشهاد 5 وإصابة آخرين في قصف استهدف محيط مدرسة للأونروا بمخيم الشاطئ غرب غزة.