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"قرار ترتيب البيت الفلسطيني هو قرار شعبنا فقط"

حماس: تصريحات البيت الأبيض بشأن إدارة غزة بعد العدوان مرفوضة

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2023 01:57

غزةوكالة الرأي

قالت حركة حماس، إن تصريحات البيت الأبيض بشأن العمل على توافق إقليمي دولي لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الصهيوني على غزة وقحة ومرفوضة.

وأضافت الحركة في بيان صحفي اليوم الخميس: "ليس الشعب الفلسطيني الحر من تُفرض عليه الوصاية، ونقول وبوضوح إن محاولات التدخل السافر للولايات المتحدة لفرض واقع جديد يكون على مقاسهم وعلى مقاس الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة مرفوضة رفضاً تاماً، وسيتصدى لها أبناء شعبنا الفلسطيني بكل قوة".

وأكدت أن قرار ترتيب الوضع الفلسطيني هو قرار الشعب الفلسطيني، وهو وحده القادر على تحديد مصيره ومستقبله ومصالحه.

وأشارت الحركة إلى أن تلك التصريحات والمخططات الأمريكية الخبيثة هي أضغاث أحلامٍ في عقولهم؛ فشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة، سيكون لهم الغلبة على هذا الاحتلال الفاشي، وسيفرض شعبنا إرادته وينتزع حقوقه بالقوة لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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