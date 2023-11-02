4 شهداء منهم طفلان برصاص الاحتلال في الضفة

قلقيلية - وكالة الرأي:

استشهد أربعة مواطنين، منهم طفلان، وأصيب آخرون، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني – اليوم الخميس- في رام الله وقلقيلية ونابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على محافظتي رام الله والبيرة وقلقيلية صباح اليوم إلى شهداء و6 إصابات، بينها 4 في حالة الخطر.

ففي رام الله، استشهد الشاب يزن عثمان بكر شيحة (23 عاما)، والطفل أيهم محمود الشافعي (14 عاما)، وأصيب ثلاثة شبان برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات إسرائيلية خاصة “مستعربون” تسللت إلى شارع نابلس في مدينة البيرة، قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية، وسط اطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

وقالت وزارة الصحة، إن طفلا استشهد برصاص قوات الاحتلال متأثرا بإصابته الحرجة بالرأس، وأصيب ثلاثة شبان آخرين خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة، الشابين محمد عرمان، وخالد بعيرات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حي بطن الهوا من مدينة رام الله، وبلدة بيتونيا، بالتزامن مع اقتحام مدينة البيرة، واعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت شادي عميرة.

وفي قلقيلية، استشهد الشاب قصي قرعان، وأصيب آخرون بجروح -اليوم الخميس- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قلقيلية، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية أن الشاب قصي مزيون قرعان (19عاما) وهو من ذوي الإعاقة استشهد بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال.

وذكرت المصادر أن مواطنين آخرين أحدهما طفل أصيبا بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

وأفادت المصادر أن طفلا (15 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة “حي نزال” من المدينة، فيما أصيب مواطن بعنقه وحالته حرجة ونقلا إلى المستشفى الحكومي.

وفي نابلس، أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد طفل، متأثرا بجروحه التي اصيب بها يوم الاثنين الماضي، في قرية زواتا، غرب نابلس.

وأفادت الصحة، بأن الطفل حمدان عمر محمود حمدان (14 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس، خلال تواجده بمركبة والده أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال في القرية.

ووفق مركز معطى، ارتفع عدد الشهداء في الضفة والقدس المحتلتين إلى 340 شهيداً، بينهم 133 شهيداً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفق مركز معطى ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 2000 جريح، وسجلت 1956 حالة اعتقال، منذ 7 أكتوبر الماضي.