أوتشا: وقف خدمات المستشفى التركي يعرض حياة 70 مريضًا للخطر

وكالات- وكالة الرأي:

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من أن وقف خدمات مستشفى السرطان الرئيسي بقطاع غزة بسبب نفاد الوقود يعرض حياة 70 مريضًا للخطر.

وقال المكتب، في بيان عبر منصة "إكس": "إن العملية البرية الإسرائيلية المستمرة شمال غزة تعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى حوالي 300 ألف نازح فلسطيني".

وأضاف:"إن وقف خدمات مستشفى السرطان الرئيسي في غزة بسبب نفاد الوقود يعرض حياة 70 مريضًا بالسرطان للخطر".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية توقف العمل حاليا في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني المختص بمعالجة مرضى السرطان في قطاع غزة.

وجاء ذلك في تدوينة نشرها مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة "اكس"، دعا فيها إلى تقديم "دعم عاجل من أجل إنقاذ الحياة".

وذكر غيبريسوس أن المستشفى خارج الخدمة حاليا بسبب نقص الوقود والغارات الجوية في محيطه.

وموّلت الحكومة التركية بناء المستشفى (2011-2017) الذي يعد من أكبر المشافي في فلسطين والوحيد لعلاج مرضى السرطان في غزة، وتبلغ مساحته 34 ألفا و800 متر مربع، ومؤلف من 3 طوابق، ويحوي 180 سريرا.