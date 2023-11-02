حمدان: إسرائيل تستخدم في غزة أسلحة محرمة دولياً

وكالات- وكالة الرأي:

أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، "أسامة حمدان"، اليوم الخميس أن "إسرائيل تستخدم ضد غزة أسلحة محرمة دولياً، مثل الفوسفور الأبيض".

وقال: "إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في أقل من 24 ساعة راح ضحيتها نحو ألف شهيد وجريح".

وتابع: "نعتبر أن الإدارة الأميركية وكل من يدعم العدو شركاء له في مجازره".

ولفت إلى وجود عبء كبير على القطاع الصحي في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.. والواقع الصحي في غزة كارثي وحتى اللحظة لا تصل الإمدادات الكافية.

وأشار إلى أن إغاثة غزة في حدها الأدنى تتطلب إدخال 300 شاحنة مساعدات يومياً، مؤكدًا أن «الاحتلال يكذب حين يدعي أن هناك مواقع للمقاومة في المستشفيات».