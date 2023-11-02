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أستراليا تدعو إلى حماية المدنيين في الحرب على غزة

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2023 04:59

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي

وكالات- وكالة الرأي:

دعا رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيزي"، إلى حماية المدنيين في الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرا أن حياة كل فلسطيني مهمة بنفس قدر حياة كل إسرائيلي.

وأعرب ألبانيزي، عن قلقه إزاء زيادة أعداد القتلى بين المدنيين في غزة، مشددا على ضرورة بذل الجهود الممكنة لحماية المدنيين.

وقال: "إن حياة كل فلسطيني وحياة كل إسرائيلي مهمة بنفس القدر"، مشيرا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في غزة "يثير قلقا كبيرا".

وذكر رئيس الوزراء الأسترالي أنه التقى بمواطنين أستراليين قتل أفراد من عائلاتهم في غزة، وأنهم يطالبون الحكومة الفيدرالية بالتحرك لفعل شيء بالنسبة لهم.

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