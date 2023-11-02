مستوطنون يهاجمون منزلا جنوب الخليل

الضفة المحتلة-الرأي:

هاجمت مجموعة من المستوطنين المسلحين، اليوم الخميس، منزلا في مسافر يطا جنوب الخليل، وحطمت محتوياته.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين المسلحين، هاجمت بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي منزله في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، وأجبروا عائلته المكونة من تسعة أفراد بينهم أطفال ونساء على مغادرة المنزل، قبل أن يحطموا النوافذ والأبواب وإتلاف ما فيه من أثاث.

وأوضحت أن هذه الاعتداءات تهدف للضغط على المواطنين وترهيبهم، وإجبارهم على ترك أراضيهم وبيوتهم والرحيل عن تلك المناطق، مشيرةً إلى أن هذا الاعتداء الثالث الذي تتعرض له عائلته في أقل من أسبوع.

وأكد أن المستوطنين قاموا خلال الأسبوع الماضي، بتدمير صهاريج المياه، وتلويث الآبار، واقتلاع أشتال مروية، إضافة للاعتداءات الجسدية بالضرب والتهديد بالقتل.