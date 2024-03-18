الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال يتحمل مسؤولية سلامة الطواقم الصحفية التي اقتادها إلى جهة مجهولة بعد التنكيل بهم وممارسة الضرب المبرح بحقهم

*تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

*جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الصحفية التي اقتادها إلى جهة مجهولة بعد التنكيل بهم وممارسة الضرب المبرح بحقهم*

⛔ *المكتب الإعلامي الحكومي:* في إطار جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" المستمرة بعد اقتحام مجمع الشفاء الطبي، قام جيش الاحتلال باعتقال مجموعة من الطواقم الصحفية والإعلامية التي تعمل على التغطية الصحفية للعدوان "الإسرائيلي" من داخل مجمع الشفاء الطبي وتنقل معاناة شعبنا الفلسطيني والجرحى والمرضى والجوعى عُرف من بينهم الزميل الصحفي/ إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة وطاقم القناة وغيرهم من طواقم وسائل الإعلام.

⛔ *المكتب الإعلامي الحكومي:* نُدين بأشد العبارات هذه الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الطواقم الصحفية والإعلامية، حيث أنه ينتهك بذلك القانون الدولي واتفاقية جنيف وبروتوكولات حقوق الإنسان، ونُحمّل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الصحفية التي اقتادها جيش الاحتلال إلى جهة مجهولة بعد التنكيل بهم وممارسة الضرب المبرح بحقهم، ونُعرب عن تخوفنا البالغ من سلوك الاحتلال تجاه إخفاء مصيرهم جميعاً.

⛔ *المكتب الإعلامي الحكومي:* نطالب الاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات والهيئات والأجسام الصحفية والإعلامية الدولية والعربية إلى إدانة هذه الجرائم المتواصلة بحق الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام العاملة في فلسطين، كما ونطالبهم بممارسة كل وسائل الضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية الممتدة منذ ستة شهور متواصلة، وخاصة حرب الإبادة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين استشهد منهم حتى الآن 135 صحفياً وإعلامياً.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

الاثنين 18 مارس 2024م