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الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية في يومها 165 – الثلاثاء 19 مارس 2024م

20 آذار / مارس 2024 10:43

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

???? *المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 165 – الثلاثاء 19 مارس 2024م*

 

◻️ (165) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (2,807) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻️ (38,819) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (31,819) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

◻️ (14,000) شهيد من الأطفال.

◻️ (27) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.

◻️ (9,220) شهيدة من النساء.

◻️ (364) شهيداً من الطواقم الطبية.

◻️ (48) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (135) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (7,000) مفقودٍ.

◻️ (73,934) مصاباً.

◻️ (72%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".

◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.

◻️ (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

◻️ (269) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

◻️ (10) حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (168) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

◻️ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (305) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (224) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (290) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻️ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.

◻️ (70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

◻️ (32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (155) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻️ (126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.

◻️ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.

 

*المكتب الإعلامي الحكومي*

الثلاثاء 19 مارس 2024م

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