الإعلام الحكومي: الاحتلال يرتكب مجزرة دامية ويعدم 50 مواطناً ويعتقل قرابة 200 آخرين في اقتحام مجمع الشفاء الطبي

???? تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

⭕ الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة دامية ويعدم 50 مواطناً ويعتقل قرابة 200 آخرين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة

???? *المكتب الإعلامي الحكومي:* اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بارتكابه مجزرة دامية من خلال إعدام أكثر من 50 مدنياً فلسطينياً واعتقال قرابة 200 آخرين في مجمع مستشفى الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة، في جريمة حرب واضحة وانتهاك فاضح للقانون الدولي، كما وتلقينا معلومات ميدانية عن إعدام جيش الاحتلال لعدد من الأطفال من بين الذين تم إعدامهم من المدنيين والمرضى والنازحين.

???? *المكتب الإعلامي الحكومي:* وقد شارك في عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي المئات من جنود الاحتلال "الإسرائيلي" المدججين بالسلاح والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المُسيّرة والطائرات المروحية، وأطلقوا النار والقذائف والصواريخ بكثافة داخل المجمع الطبي تجاه المرضى والنازحين والمدنيين الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 250 مدنياً، كما أحرقوا بعض المرافق داخل المستشفى.

???? *المكتب الإعلامي الحكومي:* نستنكر ونُدين بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" للمجزرة الدامية في مجمع الشفاء الطبي واقتحام المجمع، في مخالفة صريحة وفظيعة لكل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة المُروّعة التي حذَّرنا من ارتكابها في ساعات الاقتحام الأولى.

???? *المكتب الإعلامي الحكومي:* نطالب المنظمات الأممية والدولية كافة، ونطالب كل دول العالم الحر بالتَّدخل الفوري والعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف العدوان على قطاع غزة والذي يستهدف المدنيين والأطفال والنساء تحديداً، كما ونطالب كل المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الصحي إلى إدانة هذه الجرائم المتسلسلة التي يرتكبها الاحتلال بحق المستشفيات والمؤسسات الصحية والرامية إلى القضاء تماماً على القطاع الصحي.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

الثلاثاء 19 مارس 2024م