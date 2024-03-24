الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 170 – الأحد 24 مارس 2024م

???? المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 170 – الأحد 24 مارس 2024م

◻ (170) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

◻ (2,848) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻ (39,226) شهيداً ومفقوداً.

◻ (32,226) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

◻ (14,280) شهيداً من الأطفال.

◻ (27) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.

◻ (9,340) شهيدة من النساء.

◻ (364) شهيداً من الطواقم الطبية.

◻ (48) شهيداً من الدفاع المدني.

◻ (136) شهيداً من الصحفيين.

◻ (7,000) مفقودٍ.

◻ (74,518) مصاباً.

◻ (73%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

◻ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".

◻ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج.

◻ (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

◻ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

◻ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

◻ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

◻ (269) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

◻ (12) حالة اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

◻ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻ (168) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

◻ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻ (305) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻ (224) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻ (290) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.

◻ (70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

◻ (32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻ (158) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻ (126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.

◻ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.

المكتب الإعلامي الحكومي

الأحد 24 مارس 2024م