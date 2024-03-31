الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

*جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة بقصف خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى*

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة جديدة بقصف عدة خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، في وقت ذروة حركة المرضى والجرحى والنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

نُدين بأشد العبارات هذه المجزرة الجديدة التي يرتكبها الاحتلال داخل أسوار مستشفى تقدم الخدمة الطبية والصحية للنازحين والمواطنين، وندعو كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بالعمل الصحي والطبي إلى إدانة هذه الجريمة الفظيعة.

نُحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال "الإسرائيلي" والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة كونهم يقدمون الدعم العسكري والسياسي للاحتلال ويعطونه الضوء الأخضر لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء والنازحين.

نُطالب المنظمات الدولية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الحرب العدوانية وندعو إلى حماية المستشفيات من جرائم الاحتلال "الإسرائيلي".

*المكتب الإعلامي الحكومي*

الأحد 31 مارس 2024م