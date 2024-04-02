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فيديو: مؤتمر المكتب الاعلامي الحكومي تعليقاً على مجزرة اغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" لفريق أجنبي في قطاع غزة

02 نيسان / أبريل 2024 03:12

مؤتمر للمكتب الاعلامي الحكومي تعليقا على مجزرة اغتيال الاحتلال لفريق أجنبي في قطاع غزة
مؤتمر للمكتب الاعلامي الحكومي تعليقا على مجزرة اغتيال الاحتلال لفريق أجنبي في قطاع غزة

فيديو .. مؤتمر للمكتب الاعلامي الحكومي تعليقا على مجزرة اغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" لفريق أجنبي في قطاع غزة

رابط المؤتمر
https://youtu.be/2qagf9f7WYg 

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