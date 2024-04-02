فيديو: مؤتمر المكتب الاعلامي الحكومي تعليقاً على مجزرة اغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" لفريق أجنبي في قطاع غزة

فيديو .. مؤتمر للمكتب الاعلامي الحكومي تعليقا على مجزرة اغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" لفريق أجنبي في قطاع غزة
رابط المؤتمر
https://youtu.be/2qagf9f7WYg
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02 نيسان / أبريل 2024 03:12
03:12فيديو: مؤتمر المكتب الاعلامي الحكومي تعليقاً على مجزرة اغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" لفريق أجنبي في قطاع غزة
17:07الإعلام الحكومي: الاحتلال يرتكب جريمة صادمة ضد الإنسانية بتدمير وحرق وتجريف مجمع الشفاء الطبي وقتل واعتقال أكثر من 700 مدني فلسطيني
17:07الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى
17:04الإعلام الحكومي ينفي نفياً قاطعاً الأخبار التي تتحدث عن توغل للاحتلال "الإسرائيلي" في محيط مستشفى شهداء الأقصى
23:56الإعلام الحكومي: الاحتلال ارتكب جرائم تدمير وحرق واستهداف 1,050 منزلاً وقتل أكثر من 400 شهيد بمحيط مجمع الشفاء الطبي