وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: الطواقم الحكومية تُسلّم جثامين الأجانب الستة الذين قتلهم جيش الاحتلال خلال مهمة إنسانية في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية فيديو: مؤتمر المكتب الاعلامي الحكومي تعليقاً على مجزرة اغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" لفريق أجنبي في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: الاحتلال يرتكب جريمة صادمة ضد الإنسانية بتدمير وحرق وتجريف مجمع الشفاء الطبي وقتل واعتقال أكثر من 700 مدني فلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي ينفي نفياً قاطعاً الأخبار التي تتحدث عن توغل للاحتلال "الإسرائيلي" في محيط مستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: الاحتلال ارتكب جرائم تدمير وحرق واستهداف 1,050 منزلاً وقتل أكثر من 400 شهيد بمحيط مجمع الشفاء الطبي وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: ذكرى يوم الأرض تتزامن مع حرب الإبادة الجماعية (بيان) وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف قوة شرطية ويغتال أحد ضباطها في الشجاعية في جريمتين منفصلتين راح ضحيتهما 17 شهيداً وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: الاحتلال يواصل جريمته بحق مجمع الشفاء الطبي بعد إعدام 200 مواطن وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: استشهاد 18 مواطناً فلسطينيًّا بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات بشكل خاطئ بينهم 12 غرقاً و6 بسبب التدافع
أخبار » الأخبار الحكومية

الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (140 صحفياً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

06 نيسان / أبريل 2024 01:01

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

⭕ *المكتب الإعلامي الحكومي:* ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (140 صحفياً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي:

*الصحفي الشهيد/ محمد السيد أبو سخيل*

مذيع ومحرر في إذاعة صوت القدس

استشهد خلال جريمة اقتحام مجمع مستشفى الشفاء الطبي

*الصحفي/ طارق السيد أبو سخيل*

محرر رقمي في إذاعة صوت القدس

استشهد خلال جريمة اقتحام مجمع مستشفى الشفاء الطبي

نسأل الله تعالى للزملاء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

الأربعاء 3 أبريل 2024م

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟