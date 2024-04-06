الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (140 صحفياً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

⭕ *المكتب الإعلامي الحكومي:* ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (140 صحفياً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي:

*الصحفي الشهيد/ محمد السيد أبو سخيل*

مذيع ومحرر في إذاعة صوت القدس

استشهد خلال جريمة اقتحام مجمع مستشفى الشفاء الطبي

*الصحفي/ طارق السيد أبو سخيل*

محرر رقمي في إذاعة صوت القدس

استشهد خلال جريمة اقتحام مجمع مستشفى الشفاء الطبي

نسأل الله تعالى للزملاء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

الأربعاء 3 أبريل 2024م