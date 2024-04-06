الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (140 صحفياً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

⭕ *المكتب الإعلامي الحكومي:* ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (140 صحفياً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي:
*الصحفي الشهيد/ محمد السيد أبو سخيل*
مذيع ومحرر في إذاعة صوت القدس
استشهد خلال جريمة اقتحام مجمع مستشفى الشفاء الطبي
*الصحفي/ طارق السيد أبو سخيل*
محرر رقمي في إذاعة صوت القدس
استشهد خلال جريمة اقتحام مجمع مستشفى الشفاء الطبي
نسأل الله تعالى للزملاء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
الأربعاء 3 أبريل 2024م