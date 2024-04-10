وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم (185) وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي ينشر أسماء 140 صحفياً قتلهم الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (140 صحفياً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم 180 وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: الطواقم الحكومية تُسلّم جثامين الأجانب الستة الذين قتلهم جيش الاحتلال خلال مهمة إنسانية في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية فيديو: مؤتمر المكتب الاعلامي الحكومي تعليقاً على مجزرة اغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" لفريق أجنبي في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: الاحتلال يرتكب جريمة صادمة ضد الإنسانية بتدمير وحرق وتجريف مجمع الشفاء الطبي وقتل واعتقال أكثر من 700 مدني فلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي ينفي نفياً قاطعاً الأخبار التي تتحدث عن توغل للاحتلال "الإسرائيلي" في محيط مستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: الاحتلال ارتكب جرائم تدمير وحرق واستهداف 1,050 منزلاً وقتل أكثر من 400 شهيد بمحيط مجمع الشفاء الطبي
أخبار » الأخبار الحكومية

الإعلام الحكومي: قطاع غزة يستقبل عيد الفطر بمزيد من جرائم الاحتلال واستمرار حرب الإبادة الجماعية وارتفاع أعداد الشهداء

10 نيسان / أبريل 2024 07:09

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

 بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

 قطاع غزة يستقبل عيد الفطر بمزيد من جرائم الاحتلال واستمرار حرب الإبادة الجماعية وارتفاع أعداد الشهداء

◼ يستقبل قطاع غزة عيد الفطر السعيد بمزيد من الحزن والأسى والألم، في ظل استمرار الجرائم التي ينفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، واستمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وارتفاع أعداد الشهداء والجرحى ومواصلة قصف المنازل والمؤسسات المدنية، والتي كان آخرها ارتكاب الاحتلال ليلة العيد مجزرة مروعة وفظيعة بحق عائلة أبو يوسف والتي راح ضحيتها 14 شهيداً.

◼ مازال الاحتلال يمارس أعماله الإجرامية والعسكرية من صبيحة يوم العيد من خلال تحليق طائراته الحربية في أجواء قطاع غزة وقصف دباباته للقذائف بشكل متواصل في استخفاف واضح بمشاعر المسلمين وبمشاعر شعبنا الفلسطيني، حيث تمكن الاحتلال من قتل فرحة العيد في قطاع غزة وحرم الأطفال والنساء وأهالي قطاع غزة من الاحتفال بأجواء عيد الفطر المبارك ومسح أجوائه الجميلة.

◼ نكرر تحميل المسؤولية إلى الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصياً، فمازالوا يمنحون الاحتلال الضوء الأخضر والسلاح والعتاد العسكري، ويشاركون وينخرطون في جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وكذلك المجتمع الدولي الذي فشل في وقف هذه الحرب لأكثر من 3 مرات متواصلة، وأيضاً الاحتلال "الإسرائيلي" الذي مازال يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء والنازحين.

◼ نطالب كل دول العالم الحر بوقف هذه الحرب الإجرامية على قطاع غزة بكل السبل والطرق، والضغط على الاحتلال المجرم لوقف عدوانه المستمر على كل ما هو فلسطيني ووقف حرب التطهير العرقي المتواصلة.

المكتب الإعلامي الحكومي

الأربعاء 10 أبريل 2024م

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟